台灣地區近年來縱火案頻傳，台中市警察局今天(23)在治安會報及公安會報指出，從2017年到2019年，縱火周間別，以星期四件數最多，縱火犯多利用深夜人煙稀少下手，將強化監視性及鄰里守望相助，設置照明避免治安死角，宣導建置住宅用災警報器及滅火設備。

警察局表示，縱火常為重大社會關注案件，縱火案件常使用促燃劑或附近有大量易燃物時，往往引燃後即迅速延燒，若縱火位置發生於騎樓或出入口時阻礙逃生，易造成人員傷亡。

分析這3年來，縱火時段以晚間9點到12點，凌晨12點至3點及3點至6點居多，縱火犯利用深夜人車較少時犯罪，民眾防範不易，值得關注的是，縱火周間別以周四、周一與周六最多。

警察局指出，縱火案超過一半以上以建築物被縱火最多，其次為車輛，其他類火災如空地、人行道、公園等也有，以較具都市型態、人口較多的行政區，縱火件數有較多的趨勢。

為防範縱火案，市府強調，消防署制定《檢警消縱火聯防作業要點》，就縱火案件調查情形提供連絡協調機制，民間力量如鄰里守望相助隊及社區巡守隊共同聯防，對於出、入可疑人物主動監視訪查，遏止縱火事件。

(中時 )