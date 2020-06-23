2020台南國際龍舟錦標賽，開幕無人機表演

2020台南市國際龍舟錦標賽於23至25日在台南運河（安億橋至承天橋）舉行。今年受新冠肺炎疫情影響，不少縣市取消競賽，致許多隊伍跨域來台南參戰，共有99支隊伍報名，爭奪高額獎金。台南市長黃偉哲23日晚間遵循古禮，首先舉行祭江祈福儀式，並於19時宣布龍舟賽正式開幕。

今年南市龍舟錦標賽共有99支隊伍、2500餘選手齊聚運河較勁，其中最高獎金為大型公開男子組30萬元，共有36組猛漢競爭，並將於25日19時50分舉行決賽。今晚，首先由台南市吉祥物「魚頭君」與統一獅棒球隊吉祥物「萊恩」開場勁舞，緊接出動100架無人機從石門國小起飛至運河表演，並排列林默娘、安平劍獅等圖案，引起現場民眾驚呼連連。

黃偉哲說，雖然龍舟賽照常舉辦，但相關防疫措施不得輕忽。參賽選手雖不必佩戴口罩，但仍維持實名制登記；至於民眾觀賽，會場採實名制，若無法保持社交距離，建議佩戴口罩。另，現場雖維持小吃攤販進駐，但首次取消內用區，防疫措施不鬆懈。

台南市體育處表示，比賽期間將辦理台南市國際龍舟錦標賽粉絲專頁留言抽獎活動，最大獎將抽出各大飯店住宿券，詳情可查詢台南市國際龍舟錦標賽臉書粉專。

(中時 )