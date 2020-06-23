皮卡話題持續發燒，國際上，福斯集團將與福特汽車合作開發下一代中型皮卡，有種聯手夾殺勁敵的煙硝味，國內則是繼福特六和於5月間一口氣推出Ford Ranger職人型、全能型和運動型3款新車後，和泰汽車也於昨（23日）公布小改款TOYOTA HILUX預接單價，預計7月底上市。

福斯與福特的合作新一代皮卡，坊間傳聞就是第二代VW Amarok和第四代Ford Ranger，但是目前公諸於世的只有先前福斯商旅公布的草圖。國內部分，福特六和於5月間一口氣推出Ford Ranger職人型、全能型和運動型3款新車，價格帶拉開，自運動型的149.8萬元向下爭取百萬元消費族群（職人型104.8萬元、全能型119.8萬元）。

TOYOTA HILUX去年7月底上市，做為後發產品，以136萬的售價切入市場，與當時主流車款Ford Ranger保持約十幾萬元的價差距離，但今年最新的市場統計，HILUX已在中型皮卡市場奪得六成市占率。預計7月底推出的小改款TOYOTA HILUX，接單價146萬元，雖較前代漲價10萬元，但新增配價值超過20萬元，明顯是衝著Ford Ranger運動型而來。

小改款TOYOTA HILUX外觀與內裝皆有令人驚艷的變革，車頭採用整合式進氣壩與水箱護罩設計，搭配大面積的暗銀色下護板，凸顯粗曠本質，車尾門則以六角形飾板呼應車頭造型。車側改用18吋曜黑鋁圈搭配輪拱防刮飾板，展現越野的剽悍氣勢。內裝質感與科技感同步升級，例如消光類金屬髮絲紋材質與藍光氣氛燈相互輝映；座椅也改用黑灰雙色設計，更新增雙前座通風座椅，創造舒適與科技質感兼具的車室空間。

新款HILUX的操控與性能亦有大幅提升。藉由加大渦輪以及強化引擎週邊相關機件，使最大馬力204PS/3400rpm（增加27PS，最大扭力51.0kgm/1600~2800rpm（增加5.1kgm），動力更為強勁充沛。不僅擁有高達3500kg的拖曳能力，與絕佳的進坡角、過坡角與離坡角，ALL NEW HILUX新搭載Auto LSD自動限滑差速器模態，及前輪舵角監測系統，駕駛可透過多功能資訊顯示幕，掌握前輪轉打角度並判讀車輛動向，滿足越野的玩家征服各種崎嶇地形的要望。全新Super Flex高性能舒適化懸吊，透過減震筒重新調校與改善葉片彈簧設計，即使是一般道路行駛，亦可提供優良的行路質感。

安全配備方面，新款HILUX標配多達30項安全配備，不僅搭載TOYOTA Safety Sense（PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持定速系統、LDA 車道偏離警示系統）與7顆SRS氣囊（改款後前座升級雙腔式椅側安全氣囊，完整包覆上半身，減少側撞造成的傷害）。更搭載「PVM環景影像輔助系統」，駕駛可透過即時影像360度掌握車身四周路況，每一次探險旅程都安全無虞。

中控台大量運用黑色鋼琴鏡面設計，凸顯豪華質質感。（陳大任攝）

儀表融和數位顯示與指針設計。（陳大任攝）

HILUX尾燈的造型相當搶眼，擁有絕佳辨識度。（陳大任攝）

(中時 )