林嘉欣寫實揣摩又瞎又瘸又愛賭的中年婦女。（華映娛樂提供）

林嘉欣片中展現強烈控制慾，操縱飾演丈夫的黃秋生。（英皇電影提供）

林嘉欣電影宣傳因疫情受阻無法來台，透過視訊受訪。（華映娛樂提供）

金馬影后林嘉欣在新片《死因無可疑》一改甜美形象，寫實揣摩又瞎又瘸又愛賭的中年婦女，展現強烈控制慾，操縱飾演丈夫的黃秋生。該片是她繼《暗色天堂》，再度和導演丈夫袁劍偉搭擋，為了電影角色做足準備，甚至下戲2年後還被老公笑虧「仍活在角色裡」。23日接受台灣媒體越洋訪問，談到現實生活中不會對家人展現控制狂的一面，「我是一個不喜歡被控制的人，不管在媽媽和太太的崗位，都希望有海闊天空的感覺。」

林嘉欣與袁劍偉結婚10年，育有2女的小倆口感情依舊甜蜜，疫情期間更與老公相約看電影獨享2人時光。問起夫妻的相處之道，她充滿信心地形容：「愛不是建立在信任，而是把愛的本體放在自己，相信自己有吸引力、魅力及包容力，彼此就能自由。」她強調自由是建立在互相尊重、進步學習的狀態，「我們有4個人的時候，也有1人個體的時候。」

她分享在結婚前，自己對演戲相當專注，甚至回家仍無法脫離角色的狀態，不過婚後的生活反倒讓她生活和工作能劃清界線，「回家放下鑰匙，轉過頭看到小孩大喊『媽咪』的時候，瞬間就會回到現實」。林嘉欣也笑談為了拍片扮失明，時常在家練眼球運動，斜眼模樣嚇壞大女兒，直喊「媽媽不要！」

林嘉欣戲齡逾20年，坦言一直想嘗試演母女關係的片和愛情片，開玩笑表示：「每次演愛情電影我的角色都是苦的，不是師生戀就是有鬼或是有人死！」至於尺度，她則搞笑要簽「裸露條款」，並說道：「我好歹也是媽媽好嘛！」她這次電影宣傳因疫情受阻無法來台，不過透露限制鬆綁後，年底將在台灣拍片。《死因無可疑》7月3日在台上映。（台北—香港連線）

(中時 )