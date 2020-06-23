國民黨秘書長李乾龍23日晚間邀現任黨主席江啟臣、黨內大老朱立倫、洪秀柱等人到三重家中為吳伯雄祝壽，朱立倫在會後接受媒體訪談，媒體詢問黨內是否在兩岸方向上有所分歧？朱回應，還沒談到，但江啟臣還是要好好的來徵詢黨內意見。

朱立倫表示，會中主要是談高雄補選問題，藍營將全力支持黨提名的候選人，即便「逆風也要高飛」；此外，也提到民進黨把監察院國家公器變成政黨的武器，甚至政治操作，之前提名對於黃健庭、陳伸賢都是非常不好的。

朱立倫指出，最近整個失業率以及無薪假人數創下十年來的新高，將近三萬人，很多製造業都不知道未來訂單在哪裡，作為一個在野黨，一定要強力的監督，提出好的解決方案，拯救失業率及無薪假的問題。

媒體詢問，藍營似乎在面對兩岸問題上出現意見分歧？朱回應，剛才還沒有談到這些，但是我相信江主席還是要好好的來徵詢，畢竟國民黨捍衛中華民國，維護兩岸的和平，讓台灣所有的人民能夠過好日子，這是最重要的目標。

(中時 )