中職樂天桃猿陽耀勳升上一軍出賽9場已經轟出3支全壘打，他笑說，運氣好，他只是要做好自己的工作，維持自己實力的正常表現，才能感染隊友，擺開緊繃的壓力，爭取好成績。

陽耀勳日前升上一軍正是球隊保衛戰績龍頭的關鍵時刻，陽耀勳只求平常心，把應該做的事做好，球隊就會好起來，他說，其實球隊也沒有不好，可能隊友給自己太大壓力，繃得較緊一點，才會沒有達到預期表現。

「畢竟我們有機會拿4連霸！」陽耀勳說：「隊友的壓力大，外界也會給我們壓力，只要猿隊不小心輸了球，外界會指指點點說「球隊怎麼樣了」，其實也沒有怎樣。」

陽耀勳說，壓力太大了，就會導致一段時間低潮，只要大家把心態調整回來就沒事了，球隊狀況必定有好有壞，好的時候繼續hold上去，不好的趕快調整。

陽耀勳自稱自己沒有做什麼事，他只是「做自己」，因為隊友壓力太緊繃，本來可以做好的事沒有做好，他是做好自己讓隊友看，然後認為「先拜都能這樣了，沒有什麼緊張壓力」，藉以感染給隊友。

陽耀勳想要傳達比賽的「心情」，不要被壓力束縛手腳，所以他認為，隊友現在大家都放得較輕鬆一點，把每場比賽鎖定的目標做好。陽耀勳升上一軍出賽9場打了3支全壘打，他笑稱，自己運氣好，打擊節奏抓得好，他沒有刻意要打全壘打，那是一種感覺而已。

(中時 )