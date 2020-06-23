鄭元暢無辜躺槍，終於受不了喊要提告。(圖/ 取自中時資料庫)

台灣知名男演員唱元暢出道以來交友廣闊，沒想到好相處的個性卻害他背上「勾人夫」的謠言；大陸女星白冰和男模丁一離婚消息曝光，有人翻出鄭元暢4年前和丁一親密照，直指他是「第三者」，終於讓鄭元暢喊要提告，並澄清自己性向。

鄭元暢為人和氣，在演藝圈有許多好朋友，日前才一夥人替他開心過生日，豈料屢傳出星白冰離婚導火線是他，讓他罕見動怒；今（23）日晚間鄭元暢終於發飆了，氣得對此事作回應，表示一切都是造謠，先前就曾否認勾人夫一事，且鄭重強調「我喜歡女生」，更揚言「再亂開槍法院見」。

不久前白冰在《乘風破浪的姐姐》坦承早已和丁一離婚，消息曝光後有人捕風捉影，找到2016年鄭元暢和丁一的親暱合照，指出第三者就是鄭元暢；不過，當時兩人就已否認，日前也發文表達無奈。而丁一也有發聲明，指出那些傳聞都是假的，再有不實消息會交由律師處理。

(中時電子報)