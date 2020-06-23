阿布達比國家石油公司（ADNOC）周二跟由包括新加坡主權基金GIC等組成的財團，簽下規模100億美元的合作興建輸油管合約。

ADNOC執行長Sultan al-Jaber說，這是今年全球單一最大的能源基礎建設投資案，希望在低油價環境裡去壓低成本。

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