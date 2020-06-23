新冠肺炎確診數又見上升，有爆發第二波疫情之虞，國際金價23日堅挺在前一交易日觸及的逾1個月高點附近。倫敦現貨金價周二漲0.1％，來到每盎司1,756.4美元，接近周一攀抵的1,762.84美元價位，此為5月18日以來新高。金價今年來累漲近16％，上月曾觸抵1,764.55美元的7年半高點。

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