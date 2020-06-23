白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）聲稱中美貿易協議玩完，美國總統川普緊急滅火否認，23日倫敦金屬交易所（LME）期銅合約由黑翻紅。LME3個月期銅周二亞洲盤，逆轉早盤下挫1％的跌勢翻揚，上漲0.2％來到每噸5,890 美元。上海期貨交易所交易最活躍銅合約，盤中跌深多達0.4％，最後收漲0.7％報每噸47,850人民幣（6,764美元）。

(工商 )