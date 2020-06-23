北半球主要小麥產地豐收，供給過剩疑慮籠罩下麥價承壓，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價在最近6個交易日已跌5天，CBOT交易最活躍小麥合約23日亞洲盤跌0.5％，來到每英斗4.8725美元。全球最大小麥出口國俄羅斯，今年小麥收成量預估達7,750萬噸，比去年高出4％，創史上次高紀錄。。

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