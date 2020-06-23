CBOT小麥期貨價近6個交易日跌5天 20:532020/06/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北半球主要小麥產地豐收，供給過剩疑慮籠罩下麥價承壓，芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨價在最近6個交易日已跌5天，CBOT交易最活躍小麥合約23日亞洲盤跌0.5％，來到每英斗4.8725美元。全球最大小麥出口國俄羅斯，今年小麥收成量預估達7,750萬噸，比去年高出4％，創史上次高紀錄。。 (工商 ) #小麥 #CBOT #期貨價 #產地 #豐收 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科獲華為等三大陸廠力推 高通日子難過了 - 財經 基金經理人用人頭戶炒股！統一投信總座遭停職 - 財經 - 工商 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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