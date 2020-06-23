美國農業部最新報告顯示，玉米種植進度優於預期達72％，較前周上升1個百分點，23日芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米合約價格連續2個交易日下跌，觸及近3周低點。CBOT交易最活躍玉米合約周二亞洲盤，曾跌低至每英斗3.21美元，觸及6月3日以來最低價。

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