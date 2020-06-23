美女主廚Joanna劉韋彤首次主持東風衛視料理新節目《Joanna丟安內》，23日舉辦媒體餐敘，她表示先前因開餐廳壓力過大險喪命，當時不僅血尿、顏面神經失調，臉也爛掉不能上妝，更有嚴重焦慮跟恐慌，甚至還瘦到42公斤，「那時我真的覺得快不行，非常自卑、沒自信，一度還想可能永遠無法回到幕前工作了」。她最後結束餐廳，才擺脫這段因自我要求過高，導致身心失調的日子。

Joanna有2年生活重心都在餐廳，那時面對人手不足，她每天待在廚房20個小時忙料理，根本無法與客人面對面溝通，她坦言：「我困在廚房很痛苦，完全犧牲我與客人之間的互動。」痛苦伴隨壓力讓身體頻出狀況，最後只能選擇結束餐廳，那時詹姆士也傳訊關心，「妳做什麼事情都要快樂，不要為做而做」。讓她非常感動。

Joanna首次主持東風衛視料理新節目《Joanna丟安內》。（STARFiSH星予公關提供）

Joanna 2014年嫁給餐飲老闆，婚後6年夫妻依舊忙事業，對40歲的Joanna而言，現階段正是衝刺好時機，因此是否生子成她經常糾結的問題，為此還詢問婆婆與媽媽是否願意帶孩子，結果兩人答案一致：「千萬別找我！」讓她認為自己非常幸運，可以專心在自己喜歡的事情。

(中時 )