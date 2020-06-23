喬柯維奇（前）和迪米卓夫打籃球。（資料照／美聯社）

不顧新冠肺炎疫情尚未完全受到控制，塞爾維亞籍職業男網世界球王喬柯維奇舉辦慈善巡迴賽，不但參與比賽的保加利亞選手迪米卓夫（Grigor Dimitrov）、克羅埃西亞柯里奇（Borna Coric）及塞爾維亞特羅伊茨基（Viktor Troicki）三位選手確診，如今喬帥和妻子耶蓮娜（Jelena Djokovic），也確定是陽性，所幸他們的孩子是陰性。

喬帥透過聲明稿表示：「我們一抵達塞爾維亞貝爾格勒，就去進行新冠肺炎病毒檢驗了，我的結果是陽性，耶蓮娜也是，所幸孩子們都是陰性。」聲明稿並提到，喬帥自己沒有任何症狀。

喬柯維奇補充，過去這一個月他做得所有事情的出發點都是一片好意，辦比賽也只想幫忙東歐國家選手在疫情影響之下，還能有舞台發揮，也選擇疫情看來比較緩和的時刻才進行，但很不幸的病毒依然存在，大家只能學習和病毒共存。

喬柯維奇出於好意辦慈善巡迴賽，不過新冠肺炎防疫觀念薄弱，進場球迷都沒戴口罩，也沒保持社交距離。（資料照／美聯社）

從近日外電照片，可以看到參與喬柯維奇這次慈善巡迴賽的所有人，不但沒有保持社交距離，大家也沒戴口罩，喬帥跟狄米卓夫打籃球、有身體對抗，一行人還在克羅埃西亞札達爾當地餐廳聚餐，餐廳老闆5歲孫子病毒檢驗也是陽性，而這場亞得里亞慈善網球巡迴賽，也在有人確診後提前中斷。

「我對每一個感染新冠肺炎的人致上深深的歉意，祈禱大家的健康狀態不會惡化，大家都沒事。」喬帥如此說 。

(中時 )