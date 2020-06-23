高雄市環保局清潔隊員，今（23日）上午大約11點多，在九如、同盟路口的愛河打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，隨即向警方報警，經過初步鑑識，清潔員打撈上來的2袋屍塊中，其中1袋初步判斷是人體的一截小腿，不過目前無法辨識身份，不排除是分屍案，連續2天同地點打撈到屍塊，連葬儀社人員也發毛。

22日上午，清潔人員先打撈到1袋深色行李袋，當時只覺得有臭味，並沒打開查看，隔天上午又撈到1袋與前天相似、且一樣發出臭味的袋子，清潔人員感到不對勁，打開看發現疑似人體小腿的屍塊，清潔人員嚇得立刻報警。

這起「愛河分屍」案引起警方關注，經常處理屍體的葬儀社人員透露，處理愛河浮屍命案已經見怪不怪，但撈到屍塊還是首見。

連2天同一個地點撈到屍塊，葬儀社人員也不禁覺得詭異，認為一切似乎冥冥中注定，就算行李袋中放有啞鈴增加重量，但屍體泡水一段時間後，吸了水「就像海綿一樣」，就會慢慢浮出水面。

(中時電子報)