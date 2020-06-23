伊朗官方媒體稱，德黑蘭已經試射了卡霍達防空系統(Khordad Defense System)的海基版本，並且登出小型海軍艦艇上防空飛彈模樣，然而看起來僅是將陸地的發射車，運到艦上而已，並沒有整合成軍艦的武器系統。

防衛世界(Defense World)報導，上週，伊朗新聞媒體公布了一些從伊朗海岸發射飛彈的影片，並表示，那就是去年6月，擊落美國海軍MQ-4C 海神子(Triton)無人機的情況，伊朗新聞社聲稱，影片就是紀念擊落MQ-4的「周年慶」。

伊朗卡霍達防空系統。(圖/military watch)

伊朗新聞說明卡霍達防空系統如何擊落美國MQ-4C無人機。

MQ-4C就是RQ-4全球鷹無人機的海軍版。

卡霍達防空系統，是伊朗自製的防空武器，飛彈本身稱為賽亞徳2型(Sayyad 2 )，外表頗類似美國標準防空飛彈。據伊朗的說法，該防空系統射程達到70公里，可同時攔截4個活動目標，能有效的對抗戰機、直升機、巡航飛彈和無人機等，還具有抗電子干據能力。

這次試驗是將卡霍達防空飛彈，安裝在沙希德-西阿瓦許號(Shahid Siavoshi )巡防艦的甲板，雖然仍不是整合成為軍艦防空系統，但是至少能將飛彈的防衛範圍擴張到波斯灣，也就直接的擴張防空範圍。

(中時電子報)