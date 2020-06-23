國民黨秘書長李乾龍23日晚間邀現任黨主席江啟臣、黨內大老朱立倫、洪秀柱等人到三重家中為吳伯雄祝壽，媒體詢問對於高雄市長補選是否認為民進黨陳其邁實力強勁，李乾龍則表示，「我不認為對手很強啊，吃這碗大碗的沒吃完又回來，龜笑鱉無尾」，相信高雄市民的眼睛是雪亮的，這次推出年輕世代，國民黨會很團結，全黨同志都會到高雄輔選。

(中時 )