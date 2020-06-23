世界貿易組織(WTO)周二表示，受到爆發新冠肺炎疫情衝擊，第二季全球貿易量估計將銳減逾18％，創史上最大衰幅，但在各國政府政策因應得當下，下半年貿易量將可重返成長，全年衰幅壓縮在13％的樂觀預測有機會達成。

WTO今年4月發布預測，由於爆發新冠肺炎疫情，今年全球貿易量由盛轉衰已成定局，數據將「非常難看」，最好情況下全年衰幅估達13％，最慘情況下衰幅恐下探32％，明年料將強勁反彈，彈幅約在21到24％之間。

WTO周二的報告並未更新預測，但表示受惠於各國政府快速政策因應下，不太可能會發生最慘的情況。

WTO指出，今年首季全球商品貿易量較去年同期下滑3％，初步預估第二季衰幅將下探18.5％。

針對今年的情勢發展，WTO秘書長阿茲維多(Roberto Azevedo)表示，「當前我們見證到的貿易萎縮幅度將寫入史冊，很可能創下史上最大衰幅，不過當中也透露出一線希望，最慘的狀況並不會發生。」

WTO指出，與2008-2009年的金融危機相較，此次疫情危機政府的政策因應作為速度快了許多，薪資補貼措施刺激消費者持續消費，儘管汽車等部份產業景氣跳水，但電子等其他產業則都相對抗跌。

WTO表示，如果今年下半年全球貿易量每季都能繳出成長2.5％的成績，那全年衰幅壓縮在13％左右的樂觀預測目標就可望達成，雖然這是樂觀的預測，但還是會打破2009年金融危機時創下的12.5％，創下史上最大衰幅。

不過，WTO警告，由於全球經濟復甦力道恐比預期疲弱、貿易管制擴大與可能爆發第二波疫情等負面因素，2021年全球貿易反彈的力道可能不如預期。

WTO還表示，最差的情況下明年貿易反彈幅度可能只有5％，甚至遠低於疫情爆發前的水準，而最終的發展將取決於各國政府的貨幣、財政與貿易政策。

(工商 )