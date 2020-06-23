路口監視器是警方偵辦刑案及追查線索重要的利器。（盧金足攝）

警方在重要治安要點、人口密集商業區等處所設置數位化錄影監視 系統，即時掌握最新治安、交通狀況。（盧金足攝）

台中市政府23日在治安及公安會報指出，從2011年起至2019年底，台中市監視系統經費計11億5773萬元，至去年底已建置6564組、2萬8225支鏡頭，今年市府編列6675萬元，預計建置204組、1021支鏡頭，還結合超商賣場、加油站、金融機構、公司行號、公寓大廈，犯罪人車無所遁形，成為辦案利器。

警察局在治安及公安會報以「錄影監視系統建置與展望」為題進行專案報告，強調台中市錄影監視系統具有高安全性、高車牌辨識率及高妥善率等特色，強化對犯罪人車跡證蒐集、強化警勤應變能力，刑案偵查有力工具。

市府指出，未來將逐年導入AI人工智慧物件分析系統，結合車行紀錄查詢系統，與警政署、警察局刑警大隊進行資料整合分析，強化資源共享、有效維護城市治安。

為加強警勤應變能力，在重要治安、人口密集商業區等處所設置數位化錄影監視系統，透過網路傳送的影像，即時掌握各該處所最新治安、交通狀況，適時主動投入警力，強化危機通報應變預警機制。

警察局指出，提升錄影監視系統功能，加裝紅外線夜間照明設備，夜間車牌辨識率達99％以上，新重劃區域與聯外道路亟需建置錄影監視系統，擴大「整合運用民間監視系統共同維護社區治安專案計畫」，號召超商賣場、加油站、金融機構、公司行號、公寓大廈一起打擊犯罪。

此外，錄影監視系統功能升級，不論日夜在時速120公里／時所擷取的影像，一般攝影機能以肉眼清晰辨識車牌，有效辨識率達90％以上，加裝紅外線夜間照明設備，夜間車牌辨識率達99％以上，運用即時影像與車行軌跡、掌握破案先機。

(中時 )