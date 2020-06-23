台中市在各重要路口建置錄影監視系統，幫助偵破許多刑案，但原縣區密度不如原市區高，消弭治安死角，必須加強拉近城鄉差距，電子城牆全市近3萬支鏡頭，功能影像品質要落實維修保養，才能發揮即時追緝歹徒功能，避免淪為「裝飾品」。

警方藉拚湊錄影監視系統影像畫面，成為辦案重要助力，市議員邱素貞表示，普設路口監視器，有效提高見警率，嚇阻歹徒作用，也成為車禍肇事時，雙方責任釐清有力佐證，但監視器需固定維修，維持正常運作，應提高影像清晰度，避免淪為點綴樣品。

防制犯罪有成效，歸功電子城牆，豐原區社皮里里長涂力旋直言，原中縣範圍大，不如原市區設置數量多，且設定重要路口為主，區里應擴大建置地點，完善電子城牆滴水不漏，原中縣重要路口之外，區里之間道路也應列入評估，守護居家安全。

監視器有如盯住意圖不軌者的雙眼，監視效果需眼清目明，隨著科技進步，警方採數位檔案、地下化及寬頻網路方式傳輸，不受天候影響，有防雷擊及自動斷電設計，節省維修費且不影響市容景觀。

至於監視器是否涉及個人隱私？市府訂《台中市公設監視錄影系統設置管理自治條例》，針對管理權責、範圍及調閱程序等事項明確規範，有效運用錄影監視系統影像資料，維護治安、保障人民權益。

(中時 )