有線電視系統中嘉換裝，今日大動作宣布多項改革，推出全新品牌「Home＋」，為整體營運轉型寬頻、智慧家庭劃下里程碑。同時重磅推出「Home＋ tv」4K智慧機上盒，與多家國內外策略夥伴結盟，共創一站式真數位匯流環境，提供高CP值且多元整合的方案與服務，致力成為用戶智慧家庭生活中心的第一首選。

中嘉數位董事長郭冠群出席記者會表示：「中嘉這兩年持續地做硬體設備投資與提升，讓客戶體驗有感改善，同時，我們也與不同業者結合，讓產品更多元！此外，中嘉與達勝集團積極培育人才，資助優秀學子出國留學，讓台灣的未來更好！」

近年有線電視產業面臨挑戰，中嘉經過潛沉修練後，轄下百萬家戶，新品牌「Home＋中嘉」以高速穩定的寬頻為基礎，透過中嘉提供的各種延伸應用服務，實現消費者對未來智慧家庭的期待與想像。

中嘉執行長揭朝華表示：「Home＋傳遞的是一個以家為基礎、相互連結傳遞幸福、提供方便生活資訊進而創造智慧家居友善環境、並具有更多可能性的品牌理念。站在產業的轉折點上，需要與以往不同的思維角度才有機會突破困境，這次大刀闊斧除舊佈新，背後配套是紮實的策略規劃及資源技術投入。

從寬頻用戶滲透率每季1％的速率穩定成長，和高頻寬1G用戶數自去年12月開賣以來每月平均成長幅度高達70％，就能看出在網路品質全面提升這項首要任務上，市場已有實質成效的回饋。無論產品還是服務，沒有最好只有更好，只要對提升用戶體驗有幫助，我們就不會停。」預計今年第四季前，「Home＋」將完全取代多年使用的bb寬頻品牌，成為中嘉數位新時代品牌。

(中時 )