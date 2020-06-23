為響應活化地層下陷、閒置土地的政策，中租控股旗下中租迪和公司策略合作夥伴-力暘能源公司的地面型電廠，於屏東佳冬鄉舉辦動工典禮。中租迪和總經理侯明欽表示，期望以多元化協助政府活化土地，促進綠能永續發展。

屏東縣長潘孟安表示，考量到數百公頃嚴重地層下陷區域，難以耕作，無法發揮效益，也為了活化閒置的土地，專案輔導800百萬瓦（MW）太陽光電設置計畫，以推動地面型太陽能電站，進一步帶動民生用電使用再生能源，讓屏東成為全台裝置量第一的綠能城市。

中租迪和總經理侯明欽表示，中租旗下擁有近2,000座的太陽能電廠，總裝置容量達560 MW，位居產業龍頭。無論是自建或是策略合作，未來都將持續區域性擴張，除了中南部，也將擴大至北部、東部與離島等地理範圍；亦推動方案多元化，從發展成熟的屋頂型案場，跨入大小型地面型與水面型，積極朝向持有2億瓦（GW）電廠容量，電廠資產規模新台幣 1 千億元目標前進。

今日啟用的屏東縣佳冬鄉新埔段案場，為屏東縣政府2019年規畫之縣級光電專區，該計畫納入屏東東港、林邊、佳冬及枋寮等四鄉鎮，嚴重地層下陷的地區，以及不適宜農業生產的土地。佳冬案場已經通過經濟部能源局與屏東縣政府各項相關審查，並完成土地變更作業，且獲得核發籌設與施工許可，將於７月全面動工，預計完成99ＭＷ太陽能發電設施，可望成為當地指標性的太陽能案場。

(中時 )