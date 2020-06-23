乾癬，又稱為銀屑病，是一種慢性免疫疾病，會反覆發作，因為名字有個「癬」字，很多人會聯想到和黴菌感染有關的皮癬等病。一名55歲上班族張先生，自20歲罹患乾癬，一開始很擔心會傳染給家人，還一天洗3次澡……。其實，乾癬完全不具傳染性，而是皮膚免疫系統失調，導致皮膚細胞的生長增加，生成厚厚的皮屑。

根據Heho健康報導，不只患者本身，許多人對乾癬都抱有迷思，讓罹患乾癬的病人，飽受被設會投以異樣眼光，倍受折磨，有高達9成的病友情緒都因此受影響。特別整理出七大常見迷思：

●乾癬性關節炎不會傳染。由於乾癬屬於自體免疫疾病，並非黴菌感染，但皮膚脫屑症狀常造成誤會，完全是大眾錯誤認知。

●乾癬在冬天更易發作。在溫度急劇變化下，容易誘發乾癬性關節炎，因此患者平時應做好規律運動、用藥。

●三高患者要注意。有高血壓、高血脂、高血糖者要特別注意，因這些人多會有血脂、膽固醇及血糖、尿酸等問題，發生代謝症候群的機率會比一般人來得高，飲食要密切注意。

●體重也會影響。減重可使乾癬及乾癬性關節炎的炎症反應減少，同時也比較不會對關節發炎處的負重造成負擔。

●乾癬可以抽菸？抽菸喝酒都會對乾癬症狀加重，故戒煙少喝酒是應該的。

●最好多運動。乾癬患者多做伸展運動、緩和運動，可以緩解關節僵硬感，增加關節活動度。另外，多鍛煉肌肉力量支撐關節負重，也能保護受損的關節，最好要養成運動習慣。

●勿聽信偏方，食用來路不明藥物。目前乾癬性關節炎上的治療，已有許多新的生物製劑問世，務必遵照醫師的指示配合治療即可。

台灣乾癬暨皮膚免疫醫學會理事長、台大皮膚部主任蔡呈芳表示，台灣每年的乾癬就診人數約在8到10萬人，男性患者多於女性，其中，男性多為「嚴重型乾癬」患者。由於乾癬成因複雜，至今科學仍無法解答，雖難以根治，但可以「控制」。

目前乾癬性關節炎的治療方式，依部位及發病範圍分別有外用藥物、口服藥物、照光治療等選擇，顏重一點甚至要考慮用生物製劑。北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，國內目前已有最新的口服標靶藥，患者在治療2週之後，明顯感到疾病緩解。

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(中時電子報)