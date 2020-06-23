八三夭受邀擔任「2020捷運盃街舞大賽」代言大使，23日舉辦記者會。吉他手劉逼4月雙喜臨門，與圈外女友結婚、喜獲兒子，升格人父，劉逼表示兒子小名「Lucky」，甜蜜說：「一切的緣分就是幸運。」劉逼被阿電爆料當爸後臉上少了一點光芒，但也變很上進，會常邀約團員上健身房，小橘也說劉逼的黑眼圈變深。

劉逼自認身材有瘦、體脂變低，「手臂力氣有點小」，希望多運動，保持體力來照顧兒子，他不敢直言帶小孩算上手，「怕有不好的事發生」，但他也不怕兒子半夜吵鬧，他笑說：「會哭鬧才安心。」

不過八三夭5位團員，僅剩阿璞、阿電未婚，看到團員一一成家，會有結婚壓力？阿璞表示現是做音樂的壓力。至於阿璞與蔡黃汝（豆花妹）緋聞傳逾5年，2人卻都未正式認愛，僅以好朋友相稱，談到感情近況，阿璞說：「一切如常。」

阿電則與演員謝翔雅穩定交往，談到結婚，阿電說計劃趕不上變化，「還在撐，看誰當最後一個黃金單身漢，可能10年後還是一樣的狀態。」讓阿璞打趣說：「你10年後沒結婚，我就娶你。」2人十指交扣直呼：「支持多元成家。」

此外，新冠肺炎疫情肆虐，兩岸演唱會、活動幾乎喊卡，八三夭最近開始復工，被問及損失，他們開玩笑說：「大概損失一條大安路，以淚洗面。」他們期間正忙籌備推出台北小巨蛋演唱會DVD，團員常在錄音室碰面，阿璞現很期待開唱，跟粉絲見面互動，小橘也開心說：「流汗總比流淚好。」

(中時 )