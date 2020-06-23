為維護公共安全，台中市政府致力改善中市職場的工作安全，統計105年至今年同期（1月至3月），中市降災比率六都第一，降災比率24.39％，遠高於第二名台北市15.03％、第三名新北市10.31％，也比全國平均15.04％高出9.35％，市府勞工局表示，將持續要求事業單位改善職場常見缺失，加強宣導職安的重要，保障勞工的人身安全與權益。

台中市副市長陳子敬今日主持第3次治安、公安會報，由勞工局報告「政府機關協力構築台中市職場安全及健康精進計畫2.0」，勞工局說明，今年統計至5月，死亡職災案件共15件，其中以「營建業」為最多職業死亡災害的行業，共7件；肇災原因以「墜落、滾落」為主。

對此，市府將針對常見缺失列為重點檢查項目，包含墜落及滾落、物體飛落、物體倒塌及崩塌等，持續追蹤及要求事業單位改善，並不定期稽核，另將針對中市各事業擴大單位辦理安全衛生教育訓練、觀摩會及工安診斷，教導業者勞工危害意識及工安概念，全面降低中市職業災害，保護中市勞工的職業安全。

(中時 )