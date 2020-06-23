搶攻疫後商機，王品集團總動員，王品集團董事長陳正輝在今天對全體同仁發出一封感謝函，謝謝大家在過去半年的疫情期間堅守崗位，攜手度過最艱困的挑戰，共同寫下台灣餐飲史的奇蹟，集團決定在原有的「達成獎金」、「績效獎金」之外，再加碼提撥總計1,000萬元紅包，將於端午節後發給門店第一線、總部及萬鮮公司同仁。

現金！現金！是現金！6／7大解封後，王品集團即刻宣布推出期間限定「滿千送千」活動，不但引發網友熱烈討論，也因為「送現金」實在太誘人，許多消費者難以置信，讓王品客服專線被打爆！

王品集團表示，從活動起始至今上門挑戰「滿千送千」活動的消費者非常踴躍，截至目前為止發出的現金兌換券已達20萬張，超乎預期，以每張面額500元來算，王品預備現金紅包已達1億元。王品集團預估：端午4天連續假期，將吸引更多消費者上門參加，發券量可望一舉突破30萬張，為此，王品集團已經備好1億5千萬現金紅包，回饋消費者。

自今年1月爆發新冠疫情以來，王品集團率先業界，提前啟動「安全專案」，贏得消費者信賴，業績穩定，5月營收還創下4年來同月新高。而在6月行政院宣布「三倍券」、6／7宣布全台解封，王品集團立刻推出「王品送現金、加碼再振興」，持續帶動6月業績。

(中時 )