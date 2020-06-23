減重的人都知道睡前最好不要吃東西，專家也曾提出，每日的最後1餐最好在睡前4小時完成；但如果每天攝取的總熱量相同，為什麼不能在睡前吃東西呢？現在有研究證實了睡前吃東西真的會變胖這項理論，研究刊登在《臨床內分泌與代謝雜誌》（Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）。

美國約翰．霍普金斯大學醫學副教授Jonathan Jun表示，在1天24小時之內即使吃掉了相同的卡路里，但身體會根據進食的時間來消耗熱量。研究中，Jonathan Jun的團隊徵求20名健康的自願者，分別在晚上6點及晚上10點吃同樣的晚餐；並且都在晚上11點睡覺，早上7點起床。

在研究之前，參與者皆配戴著追蹤器，研究過程中，固定每小時採集他們的血液樣本並進行睡眠研究；他們也都吃了含碳水化合物的食物，以便研究員了解脂肪燃燒的情形。

結果發現，晚上10點才吃晚餐的人血糖值比較高，燃燒的脂肪也比較少。平均來說，晚飯後他們的血糖值高出約18%；脂肪燃燒率降低約10%。推測最有可能的原因是身體的新陳代謝變慢了，加上讓血糖導致體重增加。這對於肥胖或患有糖尿病的人來說，影響可能更大。

但目前還不能確定是否為進食時間和就寢時間的間隔所造成的結果。Jonathan Jun提到，根據每個人新陳代謝或生理時鐘的差異，進食和睡眠的影響可能也會有所不同，因此，希望能在日後的研究得到進一步的發現。

(中時電子報)