台中市今年1至5月各類刑案破獲率，包括全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪、詐欺犯罪等破獲數，均較去年同期上升，表現優異。此外，警察局運用錄影監視系統作為各類刑案主要破案線索者，1至4月計1,468件，佔17.8％，已成為治安偵防的有力輔助工具。

台中市政府23日舉行109年度第3次公安與治安會報，由陳副市長主持，並由警察局進行治安工作報告。陳副市長表示

，近期警察局查獲大麻案件雖成果亮眼，但也令人憂心毒品市場對大麻需求增加，請警察局持續加強取締，並提升基層員警大麻辨識能力。

警察局說明，今年1至5月，全般刑案破獲數為9,915件，較去年同期8,874件，成長11.73％；全般竊盜破獲數為1,672件

，較去年同期1,496件，成長11.76％；詐欺犯罪破獲數為677件，較去年同期627件，成長7.97％。

此外，今年1至5月全面掃蕩毒品犯罪，有關毒品製造、販賣、運輸等案件，皆呈現下降趨勢。警察局也於今年5至6月執行第1波校園及少年毒品掃蕩專案，將加強巡查少年及學生涉毒案件，積極蒐證溯源追查供毒分子，結合教育單位根除校園供毒管道，並善用網路情資管道提升查緝效能。

在檢肅非法槍械績效方面，今年1至5月查獲槍砲件數為86件，較去年同期88件減少。警察局指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文修法通過後，改造手槍（重型槍砲）刑度提升至與制式槍枝相同，另操作槍亦納入模擬槍要件管制、提升行政罰鍰，並改「許可制」列冊稽核，盼能加重刑罰及源頭斷根，以杜絕非法槍械。

(中時 )