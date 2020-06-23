維也納戰略武器削減條約談判，會場上把大陸的國旗弄錯，竟還被美軍控特使貼到網上丟人現眼，引來網民集體嘲笑。（圖／推特@USArmsControl)

美國與俄羅斯俄於當地時間22日在歐洲維也納舉行新一輪軍控談判，美國軍控特使比林斯利(Marshall Billingslea)於談判前在推特上貼出會場上的中國大陸國旗，暗示大陸雖然受邀，但「躲在秘密長城內」，拒絕參與會談。不過會場預先準備的桌上型小國旗卻把大陸五星紅旗弄錯了，不只遭到網民集體嘲笑，還被大陸外交部發言人趙立堅狠酸：「希望美方個別人加強文化修養，不要貽笑大方」。

美俄兩國22日在奧地利首都維也納舉行新一輪軍控對話，討論延長《新削減戰略武器條約》(New START)等削減核武問題，由於美方事先放出風聲，在未來的戰略核武削減談判中要邀請中國大陸參加，雖然未得到北京的正面回應，但在談判會場上卻象徵性地擺出3方會談的架式，包括有美、俄國旗與中國大陸的國旗。

不過可能是軍控談判的會議工作人員首次製作大陸五星旗，在會議出的桌上型五星旗的把方向搞錯了，把原在紅旗左上方的黃色五星擺在紅旗的左下方，五星擺放方式也出錯，形成一面奇怪的旗幟。

Vienna talks about to start. China is a no-show. Beijing still hiding behind #GreatWallofSecrecy on its crash nuclear build-up, and so many other things. We will proceed with #Russia, notwithstanding. pic.twitter.com/EjDxXNmblv — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

美軍控大使比林斯利在會談開始之前，秉著川普政府的好鬥性格與對抗中國的政策思維，在推特上貼出會場照片，照片上一整排中國大陸五星旗及空著的席位，諷刺中國大陸做為核大國卻不參加核武削減會談。比林斯利還進行文字補充說，「維也納對話即將開始，中國沒有出現，北京仍然躲在『秘密長城』(GreatWallofSecrecy)裡加快發展核武和其他很多東西。雖然如此，我們仍將繼續與俄羅斯會談。」

由於比林斯利在推特發佈的照片呈現出一排製作錯誤的中國大陸國旗，立即引來網民的嘲笑與圍攻，網上推文快速被網民洗版。網民指責說，做為會談主要參與方，竟把被邀請者的國旗弄錯，還好意思貼到網上丟人現眼；另有網民嘲笑說，國旗是故意弄錯，根本就要拿來「噁心」中國的，還好沒參加，不然就中計了。

比林斯利貼出製作錯誤的大陸國旗在網上引起譏嘲後，大陸外交部記者會上也有媒體要求對美俄軍控會議置評，發言人趙立堅回應稱，有關美俄軍控談判的中方立場已多次闡明，不再重複。

趙立堅接著話鋒一轉表示，「美方以這種方式吸引眼球，既不嚴肅也不專業，國際社會的觀感也不佳。」他說，在此我們敦促美方停止這種無聊的把戲，積極與俄方開展嚴肅認真的討論。「順便說一句，美方擺在談判桌上的中國國旗圖案有明顯錯誤。希望美方個別人能做好家庭作業，加強自身文化修養，不要貽笑大方，被人笑掉大牙。」

(中時電子報)