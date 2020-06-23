拯救了落魄毒蟲詹姆士包溫(James Bowen)的英國明星街貓「Bob」本月15日不幸身亡，消息傳出後震撼全球粉絲，臉書湧入40萬人為Bob悼念。然而本月20日，包溫公布了Bob的死因，並非壽終正寢，而是慘遭路殺，讓粉絲們全崩潰了。

包溫在《街貓Bob》的臉書粉專上表示，Bob在死亡2天前失蹤，當下自己發瘋似地尋找Bob身影，過了2天才接到動物醫院通知，在離家800公尺外的地方找到Bob的屍體，死因為車禍。Bob屍體被送到動物醫院後，醫師根據晶片掃描確認後，趕緊通知包溫。

不少粉絲聽到真正死因後也都崩潰，畢竟許多人都認為Bob是因年老自然死亡。包溫還透露，Bob其實罹患了腎衰竭第二級，但病況控制得不錯，卻沒想到卻是遭遇車禍喪生，「我的內心被挖空一大塊，我本以為牠至少還有2年壽命，牠還沒好好享受過退休生活」。

《遇見街貓BOB》系列小說、電影享譽全球，內容為作者本人詹姆士包溫在自己人生最落魄潦倒、又染上毒癮時，邂逅了闖入他家的受傷橘貓Bob，從此1人1貓形影不離，Bob跟著包溫上街賣藝，乖巧的模樣也幫忙吸引到大量目光，包溫更是為了Bob下定決心戒毒，勵志的故事不但出版了小說，也改編成同名電影，並由Bob「本人」飾演，突如其來的死訊也讓許多粉絲無法接受。

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(中時電子報)