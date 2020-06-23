（「星野肉肉鍋」進駐麗寶Outlet開設Plus三代店，主打親民價388元起。圖／麗寶提供）

麗寶Outlet Mall餐飲再添生力軍！包括高雄名店「星野肉肉鍋」首度進駐中台灣、在麗寶Outlet開設Plus三代店，主打親民價388元起，可享肉品、鮮蔬吃到飽；此外，50年老店「潮州冷熱冰」與文青品牌「蛋定蛋塔」，紛紛搶在暑假前夕進駐3F美食街開設中部Outlet商場首店，搶攻後疫時期的暑假檔期商機。

泉成餐飲集團表示，預計6/24開幕的星野肉肉鍋，主打肉品蔬菜吃到飽，Plus三代店加入頂級和牛的選項，還有超過12種湯頭可供選擇；這次推出自助吧升級進化，除原本蔬菜依季節變換外，更增加十多款冰品、甜點、水果等無限取用，還特別引進專業棉花糖機，大人小孩都可自己動手做。

泉成餐飲集團進一步表示，「星野肉肉鍋」目前全台已有8家連鎖店，第9家分店預計7月在新光三越台南西門店開幕，年底前，有望再開設第10家分店。

為歡慶星野肉肉鍋麗寶Outlet分店全新開幕，6/24-6/28端午連假期間祭出雙重優惠案，第一重每日前20組客人可享9折優惠；第二重來店用餐，2大人可折抵1幼童（120cm以下）免費，或孩童（120-140cm）享298元吃到飽優惠。

麗寶Outlet Mall表示，3F美食街特別引進屏東人氣品牌老店-潮洲冷熱冰，超過50年的口耳相傳，首度進駐台中，招牌冰品以紅豆、大彎豆、花生仁與小湯圓等熱呼呼配料，加上冰涼剉冰，一口品嘗2種滋味。

另外，台中審計新村熱賣的文青品牌「蛋定蛋塔」，也進駐麗寶Outlet Mall。以自製酥皮摺疊8次，創造265層酥脆口感，放涼後不會硬口，反而更酥脆，且有原味焦糖、巧克力、牛奶、芋頭、黑糖、抹茶紅豆等6種口味，每一口咬下都香味四溢。即日起歡慶馬拉灣開園，穿比基尼到店任意消費，就送一口酥。

(工商 )