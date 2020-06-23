王品集團為拚買氣，6月7日政府解封後即推出「滿千送千」活動，此「發現金」的猛藥一出手即刻引起市場熱烈回響，王品集團表示，截至6月23日已發出20萬張面額500元的現金兌換券，估計端午4天連假將一舉突破30萬張，為此王品集團已加碼備妥好1.5億現金紅包，回饋消費者。

今年一月新冠肺炎疫情爆發，王品集團提前啟動「安全專案」，營運推穩、大幅降低衝擊，5月業績回升且營收創下4年來同月新高。而在6月行政院宣布「三倍券」、6/7宣布全台解封，王品集團立刻推出「王品送現金、加碼再振興」，持續帶動6月業績。

王品集團董事長陳正輝發函感謝全體同仁，謝謝大家在過去半年的疫情期間堅守崗位，攜手度過最艱困的挑戰，共同寫下台灣餐飲史的奇蹟，同時王品集團決定在原有的「達成獎金」、「績效獎金」之外，再加碼提撥總計1,000萬元紅包，將於端午節後發給門店第一線、總部及萬鮮公司同仁。

王品集團推出期間限定「滿千送千」活動，7/14日前至集團旗下20品牌任一門店（不含SOGO及環球百貨）用餐，單筆每滿1,000元就送2張面額各500元的「王品現金兌換券」，每滿2,000元送4張，依此類推。結賬後「王品現金兌換券」將自動存入「王品瘋美食APP」會員帳號中。

消費者在獲得「王品現金兌換券」後，自7/15日起即可正式使用，7/15日至9/30日到王品集團全台任一品牌門店，再度消費每滿1,500元並出示乙張兌換券，當場送您500元現金，消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推。

「王品現金兌換券」活動不限支付方式，無論是用三倍券、現金、信用卡、電子支付通通可以換現金，也就是說，7/15日至9/30日，若消費每滿3,000元，且「出示兩張王品現金兌換券」，即可當場拿回1,000元，如果消費者「全額三倍券支付」，等同免費吃王品大餐。

(工商 )