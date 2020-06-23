A-Lin2018年獲邀代言「老媽拌麵」，業績成長百分百，雙方將繼續合作，被問及續約價碼？A-Lin未透露，僅直呼：「很滿意。」她日前拍攝新平面廣告，一口氣連換3個造型，「真的很開心，讓我可以繼續拌麵給大家吃。」

而近來因新冠肺炎肆虐，A-Lin演唱會已確認延期27場，她趁空檔學打鼓、與演唱會的和聲們組樂團「Nature Look」，她擔任鼓手「冷冷」，大多時間在練團、寫歌創作，為籌備新專輯，並透露最近忙著減脂，「因為脂肪真的有一點頑固，最近有在面對它，目前就是靠運動。」

她近來和「部落Youtuber」Ponay合作，影片中大秀歌唱實力，及原住民風格趣味，他們以原民幽默方式，改編楊丞琳〈理想情人〉結合戴愛玲的〈我不離開〉，A-Lin當時緊握麥克風，一直唱不肯離開，最後A-Lin媽媽出現，大喊：「黃麗玲，幾點了，還不回家！」笑翻眾人。

(中時 )