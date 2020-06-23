（22:20更新）中職富邦悍將今（23）日前來桃園球場對戰樂天桃猿，富邦洋投羅力讓桃猿打者火力難「伸」，投7局失2分送出8次奪三振，終場戰績墊底的富邦11比4打敗排名第1的桃猿，羅力中止2連敗。

桃猿今天本來派出本季一軍首戰的林樺慶扮演「奇兵」，不料林樺慶沒有準備妥當，面對一軍高強度比賽，無法投出壓制力，他先發3.1局被打2安打失4分、送出4次保送，後援投手洪聖欽2.2局失3分、黃偉晟1局失2分。

富邦先發洋投羅力投7局被打8安打失2分，羅力在6月已經先發3場無勝投，吞下2敗，亟需對戰桃猿贏球進補，5局下，羅力甚至用大腿擋下打擊者的強襲球，沒事繼續投球，求勝慾念強。

1局上，猿投林樺慶馬上四壞球保送富邦第1棒胡金龍，再被李宗賢敲安，一、三壘有人，然後李宗賢盜壘成功，加上捕手傳二壘發生失誤，胡金龍回本壘搶下第1分。

林樺慶撐到4局上因連續3個四壞球誤事，遭到戴培峰、于森旭連揮2打點安打，富邦5比0領先桃猿。桃猿林立在4局下轟出陽春炮，追回1分。

5局上，富邦高國麟揮出2打點全壘打，力助富邦7比1領先桃猿。6局下，猿隊林立、林泓育連續安打敲下1分；富邦的得分綿延不絕，7局上，包括林益全陽全炮在內，單局拿下4分，拉大比數為11比2。猿隊在8局下追回2分後，攻勢後繼乏力。

(中時 )