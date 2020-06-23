前高雄市長韓國瑜遭罷免後，如今在高雄也掀起一波罷免浪潮，除了已經被罷免連署運動鎖定的時代力量市議員黃捷和民進黨市議員陳致中，香港媒體還點名民進黨市議員康裕成、黃文益與高閔琳是下一波罷免運動的目標。

《中評社》報導，韓國瑜遭罷免後，有許多市民陸續發起罷免活動，並針對要罷免的對象：黃文益、康裕成、高閔琳、黃捷及陳致中，製作宣傳布條和文宣，並利用議員名字的諧音來發想口號，而且罷免宣傳旗幟「連署贊」寫成「黏鼠贊」，呼籲市民一起除鼠，十分具有針對性。

目前，罷免黃捷和陳致中的連署活動第一階段都已完成，針對黃文益、康裕成和高閔琳的罷免活動也在逐步展開中。其中，已表態要發起「罷琳」的挺韓大將前里長陳清茂今(23)日也在臉書上曝光活動開始時間與地點，「時間訂在7月4日星期六，上午9時開始連署，地點在岡山區大勇街32號」。

網友們也回應，「加油全部罷免」、「支持罷免高閔琳」「高雄加油，給許議長一個公道」、「做一次不行的全部罷免，省很多麻煩」、「罷起來，一個都別放過」。

(中時電子報)