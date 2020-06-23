盧秀燕強調，市府將持續審慎評估財務狀況，將每分預算花在刀口上。（陳世宗攝）

台中市財務入不敷出！市議員陳淑華23日質詢說，盧秀燕上任年餘就賣地253.7億元，未來3年計畫再賣497億元，等於一任4年計畫賣地750億元，是前兩任市長合計賣地300餘億元的2倍多；盧秀燕強調，若中央可讓我4年借800億就不必出售土地，市府將每分預算都花用在刀口上。

市議員陳淑華與邱素貞、謝明源、蕭隆澤等聯合質詢時指出，今年度預算2266億元，是縣市合併以來第一次突破2000億元，又擴增330億元，市府相關預算來源除舉債外，同時也靠賣土地編預算。

陳淑華等指出，台中財政狀況不好，預算缺口達3、400億元，預算赤字達10％以上，目前台中市民均負債每人3.87萬元，這樣擴大赤字預算的作法非常不妥當。

蕭隆澤表示，抵費地等土地不是不讓市長賣，但花錢的「眉角多」，賣土地也要用在做對社會公益有關的事，才能對市民有交代；他要提醒盧秀燕重畫區抵費地朝公益有用的做，錢花在刀口上大家都會支持。

盧秀燕說，台中市年基本稅收430億元，光人事、社福等法定支出就須765億元，短差300多億元；其他經常支出如修馬路、學校午餐、交通建設、警消設備等，一年須編2266億元，卻只收430億元，解決短差靠舉債，但舉債已屆上限。

盧秀燕表示，若中央可以讓我4年借800億元，就不必出售土地，如果可以比照過去4年舉債800億就不需要這700多億；大家都要建設，卻又不能賣地，「又要馬好、又要馬不吃草」。

盧秀燕強調，台中市民年繳上千億元稅收給中央，但分配到的中央統籌分配款有限，每年約430億元稅收，市府為了各項基礎建設及教育社福措施，須審慎調度財源，依法透過抵費地、配餘地等財產處分，將盈餘繳回市庫，提供市民更好服務。市府將持續審慎評估財務狀況，將每分預算花在刀口上。

(中時 )