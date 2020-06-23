白宮否認中美協議告終化解虛驚 日股反彈收漲 20:512020/06/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮貿易顧問納瓦羅先是聲稱中美貿易協議結束，引發市場震盪，後又改口稱自己的發言遭斷章取義，23日東京股市在科技股領漲下開高，盤中歷經短暫波動，最後反彈收漲。日經225指數周二終場收高0.5％，以22,549.05點作收；東證一部指數收漲0.51％，報1,587.14點。 (工商 ) #收漲 #指數 #白宮 #否認 #中美協議 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 聯發科獲華為等三大陸廠力推 高通日子難過了 - 財經 基金經理人用人頭戶炒股！統一投信總座遭停職 - 財經 - 工商 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 陸企龍頭炸翻市場！老謝驚爆台商大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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