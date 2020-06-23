白宮貿易顧問納瓦羅先是聲稱中美貿易協議結束，引發市場震盪，後又改口稱自己的發言遭斷章取義，23日東京股市在科技股領漲下開高，盤中歷經短暫波動，最後反彈收漲。日經225指數周二終場收高0.5％，以22,549.05點作收；東證一部指數收漲0.51％，報1,587.14點。

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