由經濟部國貿局及外貿協會共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車，今（23）日下午開到台中，獲得中部地區進出口公會及產業公協會理事長們的支持，同時吸引逾200位廠商報名參加，場面熱鬧。外貿協會秘書長葉明水指出，政府透過活動宣導政策，希望廠商善加利用並帶入數位科技行銷海外，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

貿易局副局長李冠志致詞時表示，政府已擬定紓困、振興、升級措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊與紓解資金週轉壓力；同時也為疫情緩和後產業復甦做好準備，以利主動出擊、掌握逆勢成長的線上商機。

葉明水表示，貿易局提供「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興方案」-強化數位貿易及電子商務措施，協助業者開拓商機。因此，貿協在疫情期間推出許多線上行銷作法，希望突破疫情限制，讓業者不用出國也可以爭取海外訂單。

葉明水舉例說，包括線上「防疫國家館」建構一站式線上服務，全球商機不漏接；線上拓銷團及新產品發表會，攜手業者拓銷海外市場；小型機動拓銷團，貿協提供客製化服務；線上全球市場趨勢報告會，提供業者即時資訊，及宅經濟專區廣受國際買主歡迎。

為擴大服務列車活動效益，今日也以「數位貿易與行銷，創造無限商機」為主題，邀請數位行銷專家、業界代表及電商業者共聚一堂。包括安布思沛行銷公司行銷副總劉詩盈、讚點子數位行銷執行長權自強、京佑久總經理黃國隆、心源工業董事長陳本泓，以及樹德企業董事長吳宜叡。藉由網際網路進行跨國、跨境交易之貿易活動也日趨頻繁，數位貿易及數位行銷的迫切性受到企業重視。

(工商 )