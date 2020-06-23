喬治克隆尼主演的《蝙蝠俠4：急凍人》，蝙蝠俠與羅賓的男男曖昧情一度引發爭議。（摘自IMDb）

68歲好萊塢男星麥可基頓（Michael Keaton）80年代主演的《蝙蝠俠》廣為人知，近日外媒指出，麥可基頓有機會將在伊薩米勒（Ezra Miller ）主演的DC新作《閃電俠》中，睽違28年再次以蝙蝠俠之姿現身大銀幕。

麥可基頓1989年主演由鬼才導演提姆波頓（Tim Burton）執導的《蝙蝠俠》大受歡迎，92年再拍續集《蝙蝠俠大顯神威》後沒有再演蝙蝠俠。2014年麥可基頓在《鳥人》飾演一名曾演過超級英雄片的男演員，更憑片中演出獲得金球獎影帝，提名奧斯卡最佳男主角。

不過在此同時，曾執導《蝙蝠俠3》、《蝙蝠俠4：急凍人》等片的名導喬舒馬克（Joel Schumacher）22日卻病逝於紐約，享壽80歲。他過去1年與癌症搏鬥，最終仍不敵病魔。喬舒馬克所執導2部蝙蝠俠電影，風格與提姆波頓先前2部的黑暗調性大相徑庭。

1995年《蝙蝠俠3》由方基墨、金凱瑞、妮可基嫚主演，全球票房熱賣3億美元（逾90億元台幣），成績亮眼。公開出櫃的他，執導喬治克隆尼主演的《蝙蝠俠4：急凍人》，片中隱射蝙蝠俠與羅賓的男男曖昧情，一度引發爭議，喬治克隆尼卸任該角後也證實這個傳言。

(中時 )