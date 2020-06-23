經過脫粒機的荔枝順利去除掉枝條，符合台北農產公司及外銷的規定。（張亦惠攝）

帶有枝條的荔枝經過脫粒機去除枝條，省去人工脫粒的步驟。（張亦惠攝）

過去台灣社會販售荔枝多以整串帶枝葉販售，隨著時代演進，現在多需脫枝脫葉才符合市場標準，因荔枝脫粒麻煩，不少年邁的農民深受其擾，中興大學生物機電系與竹崎鄉華興機械老闆張國華共同發明全台首創的「荔枝脫粒機」，日前在竹崎地區農會展示雛型機，不少農民直呼「太方便」，期待日後實體機問世。

每年5到7月是荔枝產季，一路由屏東盛產至新竹，一般在產地常見農民將一串一串的荔枝（含枝葉）綁在一起販售，但枝葉垃圾難處理且不好運送，因此不論外銷或送至市場拍賣，皆需將枝葉去除才符合規範，因荔枝產季短，產地農民也因此面臨缺工問題。

為解決第一線面臨的問題，由中興大學生物機電系副教授王豐政擔任計畫主持人與華興農機合作，經過近3年的時間研發出「荔枝脫粒機」，20日首度在竹崎地區農會舉辦示範觀摩會，吸引全台多家農會前來，第二場觀摩會預計將辦在台中。

張國華表示，荔枝脫粒機是用閘門的原理，密集的作動尋找枝條的「脆弱點」將果粒與枝條分離，過去也曾有人嘗試研發脫粒機，但都因果粒損傷率太高而作罷，這次與中興大學合作，集結各自的專長，才成功研發，也希望藉由與第一線農民雙向溝通，改進雛形機，未來推出更高效率及更具實用性的實品機。

(中時 )