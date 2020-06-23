現場有25家業者一同分享成果。（李宜杰攝）

台南市政府今年3月與全球知名旅遊體驗預訂平台KLOOK簽署合作備忘錄，透過積極招商，並輔導業者數位轉型，至今已上架逾百項商品，包括：飯店餐飲、體驗行程、景點門票、交通旅遊等項目。台南市長黃偉哲23日下午邀集KLOOK市場行銷總監林耀民與25家簽約業者對話，盼透過異業結盟，攜手推動府城觀光。

黃偉哲提到，不僅防疫需要超前部署，觀光亦然。他表示，各縣市為了搶攻國旅大餅，正忙於規畫行程，但南市早在3個月前就與KLOOK簽署備忘錄，至今也成功上架178項旅遊商品，如今振興三倍券發行將屆，再加上暑期旅遊旺季，定能打造亮眼觀光成績。

林耀民則說，台南市是KLOOK在台灣首先結盟的地方政府，盼能帶動區域聯合的國旅新模式。他指出，透過串聯深度體驗、在地美食及交通服務，「遊客才能玩得久、玩得深入。」林耀民也稱，KLOOK不只幫助業者促銷，同時也積極輔導店家數位轉型，掌握後疫情時代的旅遊趨勢。

觀旅局長郭貞慧強調，市府與電商平台合作是一個好的開始，由於近年來自由行比率已逾8成，觀光業勢必要調整模式，未來將持續輔導業者，一同振興觀光。

目前上架平台的178項商品中，包括台南新興景點門票：台南美術館、山上花園水道博物館、1611台灣船園區、水交社文化園區、左鎮化石園區等。林耀民說，今年6月底將推出「台南夏日祭」活動，不管是食、宿、遊、購、行，都能在平台上輕鬆下訂。

(中時 )