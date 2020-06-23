梁舒涵暢談最近心情。（LiTV線上影視提供）

梁舒涵暢談最近心情。（LiTV線上影視提供）

梁舒涵因主演《女兵日記》的仙姑「素娥」備受觀眾喜愛，一路走紅到《女力報到》系列，不過日前她已證實在約滿後，將離開TVBS《女力報到最佳拍檔》。她日前接受LiTV線上影視專訪，坦言雖然捨不得，但這是與經紀公司思考再三決定的，主要是希望好好休息，也補足因工作無法陪家人的空缺，同時沉潛充電，讓未來整體狀態能準備的更好，拍出更多優質作品。

梁舒涵說，她想趁休息時看看其他演員的作品，懸疑、搞笑或鬼片等都想看，「我就是把自己當海綿無止境的吸收就對了！能走到現在，我點滴在心，謝謝所有粉絲對我厚愛外，最重要的，莫過於TVBS與史坦利製作公司所有長官與團隊上下。」至於未來想接演什麼角色？梁舒涵謙虛表示自己還有很多努力空間，因此不侷限，「每個角色都是不一樣的個體，都可以去創造那個角色的專屬故事，與新人合作有新人撞擊的火花，與前輩合作則有值得學習的地方，這些都讓我期待著！」。

《女力報到最佳拍檔》劇情走到梁舒涵與黃靖倫意外靈魂交換，這也造成她在網路上由紅轉黑，網友的批評聲浪讓她身心俱疲，成了壓倒她、決定不再續演的最後一根稻草。面對素娥與黃總監個性反差，梁舒涵坦言很難演，「剛得知劇本走向時，我真的為之震驚，因為靖倫本身讓人印象深刻便是他的獨特音色，但音色這種東西不是我能控制，我的音域就是這樣，因此當下跟他討論很久，希望彼此揣摩出對方戲裡的特質。」被問要是真能靈魂交換最想當誰？梁舒涵瞬間化成小粉絲不加思索回：「周杰倫！」。

原來一直是周董鐵粉的她，可是有親身追星經驗的，「我國中時就很崇拜他，我追星也只有追過他，因此想感受當周杰倫的感覺！」梁舒涵補充說：「我是真的有去簽唱會！因為大家知道我爸是攝影，他常拍簽唱會，知道粉絲雨淋日曬很辛苦，總是阻止我，但我就是想去啊！所以就跟同學相約前往，下午兩點簽唱會，我一早八點前就到現場排隊，那天豔陽高照氣溫超過35度，而且午後還來了個大雷雨，假如躲騎樓，位置可能就被佔走，所以我跟同學就這樣原地不敢動，但雨勢大到你撐傘都會濕的那種程度，我那天還穿全新衣服跟牛仔褲，鞋子也是新的，然後就全部淋濕，但卻很開心拿到周杰倫的簽名！」

她認為這與請爸爸直接去要簽名是不一樣的感受，「因為那是我追星的感覺！而且也是因為有這些經驗，現在我特別心疼來片場等候的粉絲，每次看到他們耐心等候，還會準備點心，飲料上有你的小貼紙，我都覺得好感動，所以只要狀況允許，他們想合照或簽名，我都會答應！！」

隨著端午節即將到來，梁舒涵趁著小空檔拍攝節日應景照，她喜歡吃傳統家鄉味的粽子，「我最喜歡就是裡面一定要有鹹蛋黃、花生、香菇配料，假如吃鹼粽就是不沾糖，因為粽子熱量很高，所以雖然好吃，但我都克制自己不准嘴饞以免發胖，但你也知道那個粽香根本是惡魔！我忍得很痛苦啊！」談到難忘的端午節經驗，梁舒涵說是跟戲裡老公曾子余拍《女力報到》時，一場兩人在宜蘭冬山河浪漫約會橋段，「剛好遇到龍舟隊在練習，劇組詢問下，龍舟隊答應我跟子余上船拍攝，讓我有了第一次搭龍舟經驗！」

(中時 )