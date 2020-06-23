黑猩猩是與人類差距最小的靈長類，智力水準被認為可以達到6歲孩子，可說是非常的聰明。有一段影片在社交媒體傳播，可以看到一隻聰明的黑猩猩，拿著遙控在操縱四軸無人機。並且旁邊有另一隻黑猩猩看著，並不因無人機的飛行而驚訝。影片發布以來，該剪輯已經獲得了3500多次觀看。

Current utility & historical origin are different subjects 🙏 pic.twitter.com/6vRBotSY3g — Susanta Nanda (@susantananda3) June 23, 2020

黑猩猩與人類差多少？根據野生動物專家的說法，黑猩猩可以學習幾百個單詞，玩各種物體，記性能力很好，也善於使用工具。就遺傳生物學家的說法，人類與黑猩猩在DNA上的差距只有2%，馬與非洲斑馬的DNA差距則達到7%，相比之下，黑猩猩真的很接近人類。

美國第一個進入太空的靈長類動物，黑猩猩「火腿」。(圖/史密森尼學會)

美國第一個太空英雄，是一名叫做火腿(Ham )的黑猩猩，牠在1961年1月31日，搭乘水星號太空船-紅石火箭進入100公里的太空，牠在太空船裡也完全依據指示在操作太空船，僅比預計時間差了1.2秒，幾乎分毫不差，真的相當聰明。美國第一個太空人是同年5月5日的艾倫雪帕德(Alan Shepard )，雪帕德的太空飛行與火腿的任務幾乎一致。

(中時電子報)