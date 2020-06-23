大陸雲南的楚雄市，郊區一處偏僻的宅邸，角落被發現一個大酒缸，裡面已經發霉發臭，打開一看發現竟是鉅額現金，至少高達200萬人民幣，金錢來源也啟人疑竇，這些現金的主人究竟是誰？來源又是那裡呢？

發現百萬現金的同時，楚雄市州紀委員正在調查一起醫療相關違法事件，楚雄州中醫院長楊本雷，違反規定、利用職務之便，收取他人財物，謀取不法利益，涉嫌賄賂犯罪，經過調查後確定這筆鉅款，就是院長楊本雷藏匿。

根據外媒報導，身為院長的楊本雷，擁有藥品、醫療器材採購的最終決定權，楊本雷可以決定「給誰額度多一點」、「設備交給哪一家廠商來做」，透過購買高於市價的大型設備，再從中收取不法利益，因為一切都是「院長說了算」。

楊本雷被逮捕後，曾透露為何會做出賄賂行為，當他與企業老闆吃飯，「大家都是抽昂貴名牌菸」，身為一個醫院院長，「卻不如這些企業老闆」，心理不平衡之下犯下賄賂罪行；至於收到的鉅款為何不敢使用、反而藏在酒缸裡，楊本雷說「總想著這個錢不是自己的不能用，萬一有一天，別人要賠這些錢，用完了賠的出來嗎？不敢用，害怕」。

(中時電子報)