台南市長黃偉哲（前排左二）23日下午參加宣傳記者會，現場調配清涼消暑的芒果珍珠奶茶。（李宜杰攝）

今年南市芒果外銷訂單不受疫情影響，較去年同期成長近1成。（李宜杰攝）

2020台南國際芒果節將於26日登場，各界原擔心疫情將衝擊芒果內外銷，孰料今年台南愛文芒果不畏疫情，雖然產量較去年同期減少，但外銷卻逆勢成長近10％。台南市長黃偉哲說，今年芒果節以「夏日紅寶石－台南好芒」為主軸，分別於走馬瀨農場、楠西、南化、玉井、大內、官田、左鎮等芒果產區舉辦活動，邀請民眾一同來台南「芒」裡偷閒。

黃偉哲上周甫北上宣傳芒果節，23日回到台南市舉行宣傳記者會。黃笑說，自己不是要拍賣、推銷，而是要「推廣」芒果，因為實在是太美味，「今年訂單都接得滿滿的。」他指出，今年產量雖較去年同期減少約1成，但外銷訂單沒受疫情衝擊，成長8、9％，相當不容易。

台南市政府農業局則指出，台南市改良種芒果種植面積為6894公頃，占全國一半，為全台最大產區，外銷對象包括大陸、日本、韓國、美國等。今年南市芒果產量雖較去年減少15％，約6萬4000公噸，但不只台南，全國外銷總量較去年同期成長約17％，成績相當亮眼。

為宣傳芒果創意料理，黃偉哲23日下午也與台南應用科技大學餐飲系學生共同製作芒果珍珠奶茶。黃偉哲說，台南愛文芒果水分豐富、甜度高，加入珍珠奶茶無疑是夏日最消暑的創意飲品。

已邁入第8年的台南國際芒果節將於6月26日至7月12日舉行，今年特別推出「號召愛文芒果」活動，凡姓名中有「愛」、「文」、「芒」、「果」其中1個字，即可於25至28日享走馬瀨農場入園免費優惠，住宿再送2顆愛文。活動詳情可至2020台南國際芒果節網站查詢。

(中時 )