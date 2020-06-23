標普估測全球2020年GDP將衰退2.5％、台灣則全年衰退1.2％，預估數據遠低於主計總處及中央銀行的估值。標普子公司中華信評今（23）日在「2020台灣年中信用展望說明會中指出，新冠疫情帶來的不確定性，使得各經濟體、絕大多數產業成長趨緩，政府振興消費方案應有助於減緩民間消費的減緩趨勢。

現階段新冠疫情在台灣減緩的情況優於其他市場，中華信評認為，疫情對全球經濟、產業的正常運作已經造成傷害，台灣經濟發展以出口為重，只要全球疫情沒有歇止，仍會衝擊台灣企業的重大信用風險，直接反映在五大現象：

1.面臨來自更嚴格且更持久之抗疫措施帶來的外溢風險。

2借款槓桿明顯升高，

3.中美貿易爭端再起，

4大宗商品價格波動，

5.外匯波動。

中華信評企業評等部首席分析師許智清指出，新冠疫情的擴散情況各國不同。在某些國家，確診案例可能會再度增加，這可能會導致更嚴峻，更冗長或重新實施封城措施，進而使整體經濟下挫形勢進一步惡化。

在疫情期間為了支持經濟、雇主與員工，各國政府推出經濟振興方案，中華信評指出，這會導致借款水準持續增加，平均信用品質在後疫情的世界可能會因而偏低、政府債務也將難以收場，疫情後遺症風險並不會隨疫情減緩而消失，反而是政府的振興政策適當規劃退場，才能降低後疫期間的風險。

許智清特別舉例台灣科技業，今年第一季業績表現良好，資通訊業受惠於在家工作（WFH）及視訊設備、雲端需求，加上華為持續增加庫存而下單，這些商機在下半年將消失，標普全球評級大幅調科技業預測，ＰＣ和智慧型手機的成長動能恐會出現10％的衰退。

(工商 )