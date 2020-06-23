北市議員陳怡君怒揭市府現偷拍狼 嫌犯身分曝光竟是……（圖／翻攝自陳怡君臉書）

誇張！竟有台北市府員工光天化日之下在市政府大樓偷拍女性裙底風光，簡直藐視法律敗壞民風。台北市議員陳怡君於12日在北市府市政總質詢時驚爆市府裡有偷拍狼，而且不限角度在樓層尾隨女子偷拍大腿及小腿，造成女性公務員及辦公民眾恐慌，市府調查後確認是某科室員工，目前已移交政風處處理。

陳怡君質詢後在臉書立刻將相關案情PO上自己臉書，但偷拍狼原本將到社的裙底風光圖貼在一個擁有四萬多人的偷拍社團，但陳怡君質詢後，該偷拍社團隨即關閉，當下無不讓人引發聯想，偷拍狼就在台北市政府。

根據消息指出，市府隨即展開調查，事後偷拍狼確定已出面自首，確認其身份為某處室府內員工，藉職務地利之便，長期尾隨偷拍女性大小腿照片，目前由台北市政府警察局偵辦中。

陳怡君表示，台北市政府大門有多名駐警維護安全，偷拍狼依舊膽大妄為囂張尾隨搬貨的短裙女子偷拍，公然在市府大門口挑戰公權力，惡劣行徑藐視市府，甚至囂張表示偷拍地標特別標註為台北市政府，對於這種府內員工，除了在刑事上的刑責之外，在行政罰則上，台北市政府應進行行政懲處杜絕偷拍劣風。此外，她強調，市警局應查扣該名偷拍狼辦公室、家中電腦及手機，確保更多未被公開的照片受到隱私保護。

為讓市府女性公務人員及民眾有個安心、安全的辦公環境，市議員陳怡君也請市府公共事務管理中心再次全面徹底清查市府內各角落的安全，避免偷拍惡行再犯。針對偷拍癖好的員工，應協助就醫解決問題。

(中時電子報)