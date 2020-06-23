37歲大陸女星牛萌萌有「小張曼玉」封號，曾是李晨的初戀女友，2003年因演出《楊門虎將》柴郡主一角打開知名度，今（23日）卻傳出她吸毒被逮，遭警方帶回偵訊。
據《新京報》報導，牛萌萌5月初被北京警察查獲在一處公寓群聚吸毒，而她當場也承認涉毒，並表示會配合調查，事後一行人被帶回管轄派出所偵辦，消息一出，立刻造成熱烈討論。
不過，牛萌萌稍早就在微博發文否認，「啥情況啊這是，這是非要我讓我再火一把的節奏啊！這新聞有點兒太假了吧！」表示自己從5月1日開始到今天為止，一直都有進行線上直播，同時曬出自己的直播數據截圖，氣呼：「吸毒被抓，我還自己承認了！？那我肯定是要被抓起來關幾天吧 那我怎還能天天直播呢？！可笑！」
針對新聞報導，牛萌萌更憤怒表示：「你信口雌黃肆意編造一個新聞，我就要莫名承受廣大群眾的指責，是不是有點兒太欺負我一個女孩了！」希望外界別再黑她之外，也呼籲刪掉該則新聞並別再轉發，強調「不是真的！」
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(中時電子報)
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