罷捷擺攤連署昨驚傳，到當地里長阻撓、當街咆哮，罷捷總部今（23）日突然宣布暫停擺攤。對此，罷捷總部澄清，僅不去鍋貼攤販擺攤，絕對沒有暫停罷免案。有臉書粉專也指出，誰說不玩了？是要玩更大！誰說要暫停連署的？罷捷總部今日更新增三個簡易連署站！

高雄市前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭連署發起罷免，連署書數量已突破2.1萬份。為衝高罷免連署，昨（22）日開始安排向外擺攤，卻遭到當地里長阻撓、當街咆哮，今日罷捷總部發言人徐尚賢突然宣布暫停擺攤。

罷捷擺攤連署，當地里長卻穿著市場自治會的背心，出面阻撓，罷捷團隊表示有向當地警察提出相關諮詢，在該處連署並不違法，但仍遭驅趕，工作人員無奈反問，「罷韓的時候你們有這樣嗎？大哥，你要公平啊，你確定你是中立的嗎？」卻遭新興里里長郭傅美金當面砲轟，「你是在大聲X小」。

罷韓因考量出借場地老闆壓力及安全，決定暫停在該處擺攤。對此，罷捷總部澄清，僅決定不去霸子鍋貼攤販擺攤，絕對沒有暫停罷免案之說法。

而臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，誰說不玩了？是要玩更大！誰說要暫停連署的？罷捷總部今日更新增三個簡易連署站！包括：

1.鳳山光遠路316號（巨匠電腦旁）

周一至周五 9:00-11:30

2.鳳山體育路10號（鳳凌廣場）

周一至周五 17:00-19:00

3.鳳山工協街1號（鳳山工協共同市場）

周一至周五 9:00-11:30

粉專並表示，絕對玩下去，罷捷的路上有你有我！

(中時電子報)