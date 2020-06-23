振興三倍券與安心旅遊補助即將接連上路，為搶攻國人住房商機，台北君悅酒店推出多種住房優惠專案供選擇，即日起至2020年10月11日止，於台北君悅酒店官網選擇「暢心怡然」專案，以官網標準房價每晚5,400元起，入住再加價100元，即加贈3,000元消費抵用金，可消費抵用於館內餐廳如中西日式自助百匯、米其林推薦牛排、粵菜與中華料理等美饌，以及Oasis Spa奢華芳療。

另外，加入並成為「凱悅天地」會員，即日起至2020年9月8日止訂房，並於12月20日前入住者，即可享酒店有全房型官網標準價8折起優惠，每晚4,320元起，再加碼送入住賓客翌日自助式早餐，以及次回入住積分三倍送的超值優惠。

凡加入凱悅天地會員，每1美元有效消費即可累積5點基本積分，積分可於全球凱悅酒店集團累積與兌換免費餐飲、SPA療程、客房升等、無日期限制的免費住宿等專享尊榮體驗。會員在一年之內以有效消費下榻5個不同的凱悅品牌酒店，亦可兌換免費入住。

台北君悅酒店並提供「訂房小撇步」供計畫使用安心旅遊補助或振興三倍券的客人參考：

1.7月1日起，台北君悅酒店配合安心旅遊國旅補助方案，於入住前登入「台灣旅宿網」申請安心旅遊國旅補助方案，須用1位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用1次，即可於入住時折抵1, 000元住宿費用。

2.7月15日起台北君悅酒店住宿專案同步適用振興三倍券，並享多重專屬禮遇。

(工商 )